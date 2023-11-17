Üstel, İskenderun’da Şampiyon Melekler köyünü ziyaret etti

Üstel: “Başımız ne zaman darda olsa Türkiye hep yanımızda olmuştur. Deprem döneminde de biz Türkiye’nin, yani milletimizin yanında olduk. Deprem sonrası, ihtiyaç kadar ev yapıp yollayabileceğimizi söyledik. Yüzlerce konutluk ilk etabı ekonomik örgütlerimizin katkılarıyla tamamladık ve teslim ettik. İhtiyaç duyulması halinde 2. etap çalışmalarını da başlatmaya ve tamamlamaya hazırız”

Başbakan Ünal Üstel, “Başımız ne zaman darda olsa Türkiye hep yanımızda olmuştur. Deprem döneminde de biz Türkiye’nin yani milletimizin yanında olduk.. Bizler tek bir milletin iki devleti olarak, et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz kardeşleriz. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir. Derdimiz birdir. Tasamız birdir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ve beraberindeki heyet, İskenderun Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkı yerleşkesi içerisine kurulan Şampiyon Melekler Köyü’ne yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle düzenlenen tören, depremde hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Etkinlikte sırasıyla İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

Ziyarette, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Durali Güçlüsoy, Başbakan Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu üyeleri olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer hazır bulundu.

Ziyarette heyete, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin da eşlik etti.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada İskenderun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

İki gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıldönümünün kutladığını ifade eden Başbakan Üstel, “Türkiye'den pek çok kardeşimiz gelip bizimle bu sevince ortak oldu. Allah bize de sizler gibi nice 100 yıllar nasip etsin. Sevincimize ortak olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

-“Acımız, yasımız birdir…”

“Başımız ne zaman darda olsa Türkiye hep yanımızda olmuştur” diyen Başbakan Ünal Üstel, şöyle konuştu:

“Deprem döneminde de biz Türkiye’nin yani milletimizin yanında olmaya çalıştık. Elimizden gelen ne varsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bizler tek bir milletin iki devleti olarak, et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz kardeşleriz. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir. Derdimiz birdir. Tasamız birdir. Sevincimiz birdir. Acımız, yasımız birdir. Ne zaman, Kıbrıs Türkü'nün başı dertte olsa yanında anavatanını yani sizleri bulmuştur. Ve ne zaman sizin başınızda bir dert olsa biz de sizin yanınızda olduk, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.”

“Türkiye’ye ilk kurtarma ekibi gönderen iki ülkeden biri olduk.. Keşke daha fazlası olsa daha fazlasını gönderebilseydik”

Başbakan Üstel, deprem döneminde Türkiye’ye ilk kurtarma ekibi gönderen iki ülkeden biri olduklarına işaret ederek, nüfusa oranla en büyük ekip, ekipman ve insani yardım gönderen ülke olduklarını söyledi.

Üstel, “Yaptığımız her şey helal olsun. Keşke imkanlarımız daha da fazla olsaydı da daha fazlasını da yapabilseydik” dedi.

Asrın en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depreminden hemen sonra, anında aldıkları Bakanlar Kurulu kararı ile, Sivil Savunma Teşkilatı, gönüllüler, araç ve gereçlerle deprem bölgesine koştuklarını ifade eden Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz biz küçük bir ülkeyiz ama nüfusa oranla baktığınızda, deprem felaketi döneminde, Türkiye'ye en çok yardım tırını, en çok ekibi ve ekipmanı biz gönderdik. Kardeşlerimize helal olsun.

Keşke çok daha fazlası olsa da onları da gönderseydik. Ama elimizde ne varsa hepsini yolladık.

Çok kötü günlerdi. Allah bize milletçe bir kez daha böyle kötü günler yaşatmasın. Buradan bir kez daha, depremde yaşamlarını yitiren kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum.”

“Deprem yaralarının sarılmasında küçük de olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize”

Depremin üzerinden yaklaşık 9 ay geçtiğini ifade eden Başbakan Üstel, “Yaraların yavaş yavaş sarıldığını görmek bizi çok mutlu etti. Yaraların sarılmasında en küçük bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.

Tahsis edilen alan içerisine, yine bu depremde hayatını kaybeden voleybolcular “Şampiyon Melekler”in adını taşıyan konteyner köyün iş insanları tarafından kısa sürede kurularak, açılışının yapıldığını anımsatan Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birinci etap konteyner köy projemiz, Ekonomik Örgütler Platformu’muzun topladığı bağışlar ve özverili çalışmaları sayesinde hayata geçti. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Kendilerine devletimiz adında da teşekkür ediyorum.”

-“Ortaya koydukları davranış tam bir kardeşlik örneğidir”

Başbakan Ünal Üstel, ekonomik örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun gerçekleştirdiği projenin, iyi günde kötü günde, Türk milletinin yanında olduklarının en büyük kanıtı ve tam bir kardeşlik örneği olduğunu vurguladı.

Üstel, şöyle devam etti:

“Ortaya koydukları bu davranış tam bir kardeşlik örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, bu konudaki istişarelerimiz sürekli devam ediyor. Bizlere 2. etap konteyner köy çalışmalarına da başlayabilirsiniz denildiği anda hemen 2. etap çalışmalarını da başlatacağız. 2. etabı devlet olarak biz yapacak ve onları da kardeşlerimizin hizmetine sokacağız.”

- “Türkiye halkı ve devleti, bir ve beraber olduğu sürece altından kalkamayacağı hiçbir sorun yoktur”

“Yaralar sarılıyor. İskenderun, Hatay ve diğer illerimiz mutlaka ayağa kalkacaktır” diyen Başbakan Üstel, “Türkiye halkı ve devleti, bir ve beraber olduğu sürece altından kalkamayacağı hiçbir sorun yoktur” şeklinde devam etti.

İskenderun, Hatay ve toplam 10 ilin yavaş yavaş ayağa kalkacağına inanç belirten Başbakan Ünal Üstel, “Yaşanan felaket, akıllara durgunluk verecek kadar büyük bir felaketti ama çok güçlü bir devletiniz var” dedi.

Başbakan Üstel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elbette daha pek çok sorun var. Elbette hayat hala da normale dönmedi. Ama evleriniz tamamlandıkça, hayatınız da normalleşecek ve eskiden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaksınız. Milletimize bir kez daha halkım ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere halkım ve şahsım adına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Dünü bir yarını bir, acısı ve sevinci bir olan milletimizin geleceği e bir olacaktır. Yaşasın devletlerimiz, yaşasın cumhuriyetlerimiz, yaşasın milletimiz.”

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda, başta Gazze olmak üzere dünyadaki savaşların son bulması temennisinde bulundu.

-Diğer konuşmalar

İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin, 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybedenler için Allahtan rahmet dileyerek, depremden İskenderun’un da ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Keskin, depremin yaralarının sarılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa da, 6 Şubatta asrın felaketinin yaşandığına işaret ederek, bilançonun ağır olduğunu söyledi. İskenderun’da 3 bin 112 vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydeden Sefa, toplam 2 milyon metre karelik kaldırılması gereken ağır hasarlı bina olduğunu aktardı.

KKTC ve Kıbrıs Türk toplumunun desteğinin unutulamayacağını ifade eden Sefa, bugün vatandaşların kalıcı konutlarına yerleşene kadar konteyner evlere yerleştiklerini belirtti. Sefa, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, geçen hafta açılışı yapılan Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyaret ederek, yerinde görmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi. Deprem haberini ilk aldıkları anda Başbakan Üstel’in çağrısıyla yardım için seferber olduklarını ifade eden Kamacıoğlu, Başbakan Üstel’in kendilerini çağırarak fikir alışverişinde bulunduğunu ve yardım için kendilerinin de ilk adımı attıklarını kaydetti.

Şampiyon Melekler Köyü’ndeki her yaşam evinde tüm Kıbrıslı Türklerin katkısı olduğunu söyleyen Kamacıoğlu, hayırlı olması temennisinde bulundu. Kamacıoğlu, “Umut olabildiysek ne mutlu bizde” dedi