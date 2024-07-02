"Emlak satışlar iki aydır durdu"

Afik Group Direktörü Simon Aykut’un Rum malları üzerine inşaat yaptığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanması, KKTC’deki emlak sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, "Daha önce buraya yatırım yapanlar aldıkları şirketlere geri satıyor. İki aydır neredeyse emlak satışları durdu” dedi" dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Rum malları üzerine inşaat yaparak, sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı iddiasıyla Güney Kıbrıs'ta tutuklanan Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykut’un yargılanma süreci devam ediyor.

Afik Group Direktörü Simon Aykut’un Güney Kıbrıs’ta tutuklanması, KKTC’nin emlak sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Aykut’un yargılanması KKTC’deki emlak satışlarında adeta “Bıçak” etkisi yaptı.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, sektördeki sorunları Haber Kıbrıs web TV'ye anlattı…

Sungur, Aykut’un tutuklanması sonrası KKTC emlak sektörünün ciddi bir kriz yaşadığını söyledi.

Sungur, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve hükümetin söz konusu durumu hassasiyetle ele alması gerektiğini ve KKTC’nin misilleme yapması gerektiğinin altını çizdi. Sungur “Güney Kıbrıs’ta Türk mallarına inşaat yapanlar Kuzey Kıbrıs’ta neden tutuklanmıyor” sorusunu sordu.

“ALICILAR KKTC YATIRIM İÇİN KÖTÜ BİR YER Mİ DÜŞÜNCESİNE KAPILDI”

Simon Aykut’un KKTC vatandaşı bir iş insanı olduğuna dikkat çeken Hasan Sungur, Aykut’un inşaat sektöründeki en büyük şirketlerden birisinin başında olduğunu hatırlattı.

Özellikle Simon Aykut’un tutuklanmasının, emlak sektörünü ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Sungur “Alıcılar KKTC yatırım için kötü bir yer mi düşüncesine kapıldı. Daha önce buraya yatırım yapanlar aldıkları şirketlere geri satıyor. Yabancıların mal alımıyla ilgili yasa zaten piyasayı etkilemişti Aykut’un tutuklaması daha da kötü bir durum yaşanmasına neden oldu. İki aydır neredeyse emlak satışları durdu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda geçtiğimiz hafta bir toplantı yapıldığını anlatan Hasan Sungur, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu tip olaylarla ilgili bir komisyon kurulması gerektiğini ifade etti.

“MÜTEKABİLİYET ÇERÇEVESİNDE KKTC’NİN ADIM ATMASI GEREK”

Güney Kıbrıs Kıbrıs’ın “Kuzey’de kalan Rum mallarına inşaat yaptınız. Alanı da, satanı da, aracıyı da tutuklayacağız” yönünde sürekli olarak haberler yaydığına dikkat çeken Sungur “Biz KKTC olarak ne yapıyoruz” sorusunu sordu.

Güney Kıbrıs’ta kalan Evkaf mallarının Rumlar tarafından işgal edilip üzerine otel, okul ve işletmeler yapıldığını anlatan Hasan Sungur “Peki biz Rumlara dava okuyacak mıyız? Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti sessiz kaldığı sürece Rumlar devam edecek” dedi.

Mütekabiliyet çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adım atması gerektiğine vurgu yapan Sungur, “Yıllar önce Güney Kıbrıs’ta mallarımızı bıraktık. Puan sistemi üzerinden bu insanlara Kuzey’de mal verildi. Şimdi Rumlar devamlı olarak bize saldırıyor. Dünya kamuoyuna Kuzey Kıbrıs yatırım için riskli mesajı veriyor. Taşınmaz Mal Komisyonu kesin çözümdür. Geçmişte BM’de bunu söyledi” dedi.

“BİZ DEVLETİMİZİ HİSSETMEK İSTİYORUZ”

Güney Kıbrıs’ta Türk malları üzerine yatırım yapanlara Kuzey’de neden tutuklama yapılmadığını sorgulayan Hasan Sungur, “Belli tavırların konulması gerek. KKTC vatandaşı tutuklanıyor hükümet adım atmıyor. İsrailliler Güney Kıbrıs’a Simon Aykut’un bırakılması için baskı yapıyor. Peki şimdi eşdeğer koçan malın üzerine ev yapan bir vatandaşımız tutuklanırsa ne yapacağız? Bu konuda bir çalışma var mı? Hükümet halkımıza o güveni verebiliyor mu? Biz devletimizi hissetmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’A BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR…”

Söz konusu durumun, hükümetin şeffaf ve projeler geliştirerek çözülebileceğini anlatan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemli bir enstrüman olduğunu vurguladı.

Sungur, söz konusu durumun inşaatçıları ciddi bir dar boğaza sokabileceğine dikkat çekerek hükümetin koruma paketi hazırlaması gerektiğini söyledi.

Hasan Sungur, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a büyük görev düştüğünü halkın kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini ekledi.

