"Devlet, vatandaşına sahip çıkmalı"

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusunda "Kendi ayağımıza kurşun sıktık" nitelendirmesinde bulundu.
Mamülcü, "Elde kalan, birçok sektörü besleyen gayrımenkul sektörüydü o da gitti" dedi.
Rum malları üzerine inşaat yaptıkları gerekçesiyle Güney'deki tutuklamalara değinen Mamülcü "Devlet kendi vatandaşına sahip çıksın, verdiği toprağa sahip çıksın. Dışişleri Bakanlığı sus pus oldu" diye konuştu.
Toprağın devlet garantisiyle alındığını ve verildiğini söyleyen Mamülcü
"Devlet yükümlülüğünü göstermeli. Kaosa sessiz kalınmamalı" dedi.
Mamülcü, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun da daha fazla devreye sokulması gerektiğini belirtti.
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