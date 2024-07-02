banner913
banner932
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
23 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
29 0
 
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
48 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
32 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
32 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
51 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
151 0
banner1032

"Devlet, vatandaşına sahip çıkmalı"

banner1020

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, "Devlet kendi vatandaşına sahip çıksın, verdiği toprağa sahip çıksın. Dışişleri Bakanlığı sus pus oldu" diye konuştu

banner974
"Devlet, vatandaşına sahip çıkmalı"
banner971
Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusunda "Kendi ayağımıza kurşun sıktık" nitelendirmesinde bulundu.
Mamülcü, "Elde kalan, birçok sektörü besleyen gayrımenkul sektörüydü o da gitti" dedi.
Rum malları üzerine inşaat yaptıkları gerekçesiyle Güney'deki tutuklamalara değinen Mamülcü "Devlet kendi vatandaşına sahip çıksın, verdiği toprağa sahip çıksın. Dışişleri Bakanlığı sus pus oldu" diye konuştu.
Toprağın devlet garantisiyle alındığını ve verildiğini söyleyen Mamülcü
"Devlet yükümlülüğünü göstermeli. Kaosa sessiz kalınmamalı" dedi.
Mamülcü, Taşınmaz  Mal Komisyonu'nun da daha fazla devreye sokulması gerektiğini belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.