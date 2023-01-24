Elektrikte zarar 14 milyonu geçti

Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt getirecek gemi dün gelecekti ancak bu geliş yarına kaldı. Santral şu an dipte biriken kirli yakıt kullanılarak çalıştırılıyor. Ülkenin karanlıkta kalmaması için Güney’den 0.40 dolar centten elektrik enerjisi alınıyor. Bu nedenle Kıb-Tek'teki 3 günlük zararın 14 milyon TL’yi aştığı belirtiliyor

Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt getirecek geminin gelişi yarına kaldı. Santralin şu an dipte biriken “kirli yakıt” kullanılarak çalıştırıldığı bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Teknecik’te yaşanan sorun nedeniyle ülkenin karanlıkta kalmaması için son birkaç gündür Güney Kıbrıs’tan, enterkonnekte sistem aracılığıyla kilovat ücreti 0,40 dolardan (7.5 TL) elektrik enerjisi satın almaya başladı.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt ikmali yapacak geminin ülkeye çarşamba günü gelmesinin beklendiğini söyledi.

Cesurer, santralde şu anda “yeterli yakıt” olmadığı için dipte biriken ve “asla kullanılmaması” gereken yakıtın kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Ülkenin karanlıkta kalmaması için Güney Kıbrıs’tan şu anda 0.40 dolar centten elektrik enerjisi alındığına dikkat çeken Cesurer, “Acil durumlarda Güney’den geçici süreliğine ücretsiz enerji alıyoruz. Ancak Güney Kıbrıs, mevcut durumdan dolayı KKTC’ye günlük 40 MW enerji vermek için santral çalıştırmak zorunda. Bu yüzden bu fiyata enerji alıyoruz” dedi.

Öte yandan Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan sorun nedeniyle KKTC’nin son birkaç gündür Güney Kıbrıs’tan, enterkonnekte sistem aracılığıyla kilovat ücreti 0,40 dolardan elektrik enerjisi satın aldığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı haberinde KKTC’ye günlük ortalama 40 MW elektrik enerjisi verildiğini, elektrik enerjisi satışının haftalık olarak ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğini yazdı.

AVCIOĞLU: ZARAR, 14 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Öte yandan Elektrik-Elektronik Mühendisi, KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, yakıtın bitmesi sebebiyle Güneyden 40 Cent/kWs fiyattan elektrik satın alınması sebebiyle oluşan zarar 14 Milyon TL'yi aştığını söyledi.

Avcıoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kıbtek'de 3 günlük zarar 14 milyon Türk Lirasını aşmış durumda!

Pazartesi geleceği söylenen yakıt gemisi ise gelmedi!

Teknecik Limanında her hangi bir Yakıt Gemisi olmadığı gibi, henüz programlanmış, beklenen bir Yakıt Sevkiyatı da görünmüyor!

Teknecik Elektrik Santrali Depolarında ise Yakıt kalmamış durumda, yine tanklardan dip çamuru çekiliyor. Dip Çamurunun makinalara zarar verme olasılığı ise çok yüksek!

Yakıt olmaması sebebiyle 40 cent/kWs fiyat ile 40MW kapasite Güneyden satın alınıyor.

Teknecik Dizel Jeneratörlerin, 14 Cent/kWs üretim maliyetine rağmen yakıtın bitmesi sebebiyle Güneyden 40 Cent/kWs fiyattan elektrik satın alınması sebebiyle oluşan zarar 14 Milyon TL'yi aşmış durumda. Bu durumun en az 2 gün daha sürmesi bekleniyor!

Hani TPIC ile arz güvenliği gelecek, sorunlar bitecekti?

Sizin arz güvenliğinden anladığınız adım başı yalan söylemek mi?”

