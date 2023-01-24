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130 TL’ye yumurta!

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Yumurta fiyatları son dönemlerde tırmanışa geçti. Bundan bir yıl önce 30’lu yumurta kolisi 40 TL’ye satılırken şimdi ise 130 TL’ye yükseldi

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130 TL’ye yumurta!
Son dönemlerde birçok ana gıda ürününde fiyat artışları yaşanıyor. Meyve-sebzeden, et ve süt ürünlerine kadar her üründe yükselen fiyatlar tüketicinin birinci gündem maddesi konumunda.
Ülkeye yurt dışından gelen birçok ürünün yüzde yüzün üzerinde zamlanması yetmezmiş gibi ülkemizde yetiştirilen ürünlerin de fiyatlarının uçması vatandaşa büyük şoklar yaşatıyor.
En fazla zam gelen gıda ürünlerinin başında yumurta geliyor. 
Bundan bir yıl önce 30’lu yumurta kolisi 40 TL’ye satılırken şimdi ise 130 TL’den satılıyor. Vatandaşlarımız bu fiyatları görünce dilleri tutuluyor.
Sofrasından yumurtayı eksik etmeyen vatandaşlar yanında, her gün yumurta ile yemek yapan restoranlar da kara kara düşünüyor.
 
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