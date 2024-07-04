“Elektrik faturası yüzde 454 arttı”

Elektrik tüketimi geçtiğimiz yılın haziran ayına göre yüzde 113 arttı, ancak fatura miktarı yüzde 545 arttı

Sosyal medyada bir vatandaş geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile bu yılın Haziran ayındaki elektrik tüketimi ile fatura miktarı arasındaki farkı bir tablo ile açıkladı.

Elektrik tüketimi geçtiğimiz yılın haziran ayına göre yüzde 113 arttı, ancak fatura miktarı yüzde 545 arttı.

Öte yandan gazeteci yazar Levent Özadam, elektrik zammını dünkü köşe yazısında değerlendirdi.

Özadam, “Elektrik kullanımı lüks bir ihtiyaç değildir. Ancak toplum sessiz kalınca bu durum ortaya çıkıyor. Şikayet yoksa zam var" şeklinde konuştu.

Ay sonunda elektriğe zam geleceği iddialarını değerlendiren Özadam, "Kurum yalanladı ama büyük ihtimalle ay sonunda yüzde 13 zam gelecek. Toplum olarak sorgulama geleneğimiz yok. Birkaç gün şikayet ediyoruz, sonra unutulup gidiyor. Yeni bir zam gelene kadar" dedi.

Özadam, ülkede iki kesim arasındaki gelir uçurumunun her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Kamuda çalışanların elektrik faturası ne kadar yüksek gelse de ödeme güçleri var. Tatil modundayız, dört kişilik bir ailenin bir haftalık tatili en az 100 Bin Türk Lirası. Sosyal medyadaki lüks tatil paylaşımlarına bakın" dedi.

"ELEKTRİK ZAMLARI ÜRÜN FİYATLARINA YANSIYACAK"

Elektrik zamlarının tüm ürünlere yansıyacağını belirten Özadam, "Faturalar çarptı ama daha durun, zamlar tüm ürünlere yansıyacak. Asıl çarpmayı o zaman göreceğiz. Maaş zamlarının acısı çıkacak. Dört kişilik bir ailenin rakı-balık sevdası en az 5 Bin TL’den başlıyor. 3 Bin TL’lik faturaya isyan ederken, ayın sadece bir günü mide keyfi için ödenen 5 Bin TL’lik faturayı görmezden geliyoruz. Bu büyük bir çelişki" ifadelerini kullandı.

