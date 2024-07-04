“Elektriğe en az yüzde 13 zam öngörüyoruz”

El-Sen’in elektrikte ön gördüğü zam oranını ve bunun nedenlerini Ada TV’de Mine İçsel’e anlattı
Türkiye’den gönderilen iki adet 25’er megavatlık gaz tribünü, Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kıb-Tek, toplam 50 megavat gücündeki tribünlerin yaklaşık 10 gün içinde devreye alınması için hazırlıkların devam ettiği belirtti.
“ACİL DURUM TRİBÜNLERİ”
Gaz tribünleri konusunda Ada TV’de değerlendirmelerde bulunan El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, gelen tribünlerin savaş ve deprem gibi afet durumlarında son çare olarak kullanılan bir sistemi olduğunu belirtti. Kıb-Tek’in normal koşullarda 10 Dolar/Cent’e ürettiği 1 KWS’lık elektriğin maliyetinin yeni tribünlerde üretildiğinde 26 Dolar/Cent’e yükseleceğini belirten Peksever, bunun nedeninin ise tribünlerin dizel yakıtla çalışıyor olması olduğunu söyledi.
TURANLI’NIN BORCU
Geçtiğimiz günlerde Kıb-Tek’in akaryakıt alabilmek için borçlandığını hatırlatan Peksever, borçlanmanın nedeninin Havaalanı işletmecisi Emrullah Turanlı’dan tahsil edilemeyen 100 Milyon TL elektrik borcu olduğunu söyledi. Bankalardan yüzde 58 faizle kredi borçlanıldığını belirten Peksever; “Turanlı’nın yapılandırılan borçlarının faizi yüzde 36, Kıb-tek’in bankadan aldığı kredinin faizi ise yüzde 58. Aradaki yüzde 22’lik farkı kim ödeyecek? Tabii ki vatandaş. Bu nedenlerle bizler El-Sen olarak elektrik faturalarında yüzde 13’lük bir zam öngörüyoruz” diye konuştu.
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