İş kadını Emine Sütçü “Kendi insanımız kendi ülkesinde 2. sınıf muamelesi görüyor. Ülkeye kara para getiren herkes el üstünde tutulurken kendi esnafını tüketen bir devlet olmak için mi bu devleti kurduk?” dedi

İş kadını Emine Sütçü sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sütçü, kendi vatandaşlarımızın ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü hükümetin kendi esnafını tükettiğini söyledi.

Sütçü “Ülkeye kara para getiren herkes el üstünde tutulurken kendi esnafını tüketen bir devlet olmak için mi bu devleti kurduk?” dedi.

Sütçü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

20 Temmuz bu günler için mi yaşandı?

Kıbrıs’ı onca zaman hiç bir güce kaptırmayıp Türk olarak yaşadık koruduk diye mı cezalandırılıyoruz?

Kendi insanımız kendi ülkesinde 2. sınıf muamelesi görüyor. Ülkeye kara para getiren herkes el üstünde tutulurken kendi esnafını tüketen bir devlet olmak için mi bu devleti kurduk?

Bu elektrik paralarını el altı edenler yüzünden bugün cezayı halka ödetmek zorunda bırakanlar cezalandırılmasın diye mi kuruldu?

20 Temmuz’da bu soruları sormamız gerekmez mı?

Sokağa inme zamanı gelmedi mi?

Ne bekliyoruz tamamen yok olmayı mı?

Biz yok olalım da kim gelirse gelsin mi?

Var olmak için birlik olmak lazım.

Dünyada problemleri halk sokakta çözer Facebook değil!!!

