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El-Sen, Ercan'ın elektriğini kesmeye gitti... Polis izin vermedi

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El-Sen, Ercan'ın elektriğini kesmeye gitti... Polis izin vermedi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Ercan Havaalanı'nın 92 milyon TL'lik birikmiş borcu olduğunu gerekçe göstererek Ercan Havaalanı Terminali'nin elektriğini kesmek için Meriç Trafo Merkezi'ne gitti.

Polis, El-Sen üyesi KIB-TEK çalışanlarının trafo merkezine girişine izin vermedi. Polisle El-Sen ve sendikaya destek verenler arasında arbede yaşandı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, "Bir gece ansızın gelip bu elektriği keseceğiz" diyerek, yasaların uygulanmasına engel olduğu görüşünü belirttiği polisler hakkında da şikayetçi olacaklarını açıkladı.

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