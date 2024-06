Naimoğulları: “İyi niyet ve uzlaşı var

Hayvan üreticilerinin, hükümetin ithal et kararını ve hayvancılık politikalarını protesto etmek için başlattığı eylem kapsamında yetkililerle görüşmeleri sürüyor.

Bazı konularda uzlaşı sağladığını, bazı konularla ilgili kararın da Kurban Bayramı ertesinde verileceğini açıklayan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetle ve Tarım Bakanlığı ile görüşmelerin olumlu bir hava içinde ve iyi niyetle sürdürüldüğünü söyledi.

Hayvan üreticilerinin İsias davası nedeniyle ara verdiği eylem ve bundan sonraki süreçle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulunan Naimoğulları, geçtiğimiz salı Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ve bakanlık bürokratlarıyla yeniden bir araya geldiklerini, çiğ süt fiyatında iyileştirme, arpaya zam yapılmaması ve ikinci ödemesi yapılacak doğrudan gelir desteğine yüzde 13’lük artış taleplerine bayram ertesinde cevap verileceğini ifade etti.

Naimoğulları, yurt dışından gelecek kaba yeme destek, süt üzerinden alınan destekten stopaj kesilmemesi konularında uzlaşıldığını; hayvan üreticisine sıfır faizle verilen yem kredisinin bu ay sonuna kadar uzatılmasının da olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

İthal et konusunda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile istişare edilmesi konusunda da uzlaştıklarını belirten Naimoğulları, 42 ton ithal et için anlaşma yapıldığını, 21 tonun ülkeye getirildiğini ancak diğer 21 tonun bir anda değil zamana yayılarak getirilmesi konusunda da anlaşma sağladıklarını kaydetti.

Naimoğulları, bu konuda hazırlanan ancak henüz imzalanmayan bir protokol da olduğunu dile getirerek, donmuş dana kıyması ithalinden vazgeçildiğini söyledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin ithal et kararını ve hayvancılık politikalarını protesto etmek için geçtiğimiz ay Lefkoşa’da araçlı eylem düzenlemiş, Başbakanlık önünde 10 gün süren eylem daha sonra Tarım Bakanlığı önüne taşınmıştı.