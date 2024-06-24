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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 9.30’da toplandı.

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
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Komite gündeminde bulunan “Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşerek, üçüncü okunuşunu tamamladı ve oyçokluğuyla onaylayarak genel kurulun gündemine sevk etti.
Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Yayın Yüksek Kurulu’ndan yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu. 
UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri; UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ile Alişan Şan ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.
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