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Memur-Sen: “Mevsimlik işçi ve geçici personelin hakları konusunda Başbakanla uzlaşıldı"

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, “Başbakanla, kesintisiz çalışan mevsimlik işçiler ve kamuda görev yapan geçici personelin özlük hakları konusunda uzlaşıya varıldığını” açıkladı.

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Memur-Sen: “Mevsimlik işçi ve geçici personelin hakları konusunda Başbakanla uzlaşıldı"
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Manga yazılı açıklamasında, “Memur-Sen olarak hassasiyetle takip ettiğimiz iki konuda Başbakanla uzalaşıya varılmıştır” dedi.

Manga, 4 yılı aşkın süredir özlük haklarının çoğundan mahrum, kesintisiz çalışan mevsimlik işçilerin, 1 Temmuz 2024’ten itibaren iş güvencesi sağlanarak, özlük haklarına sahip olmasının sağlanacağını kaydetti.
Kamuda görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı yükümlülüklerinin düzenlenmesini ön gören yasa tasarısının da Meclis Ekonomi ve Sosyal İşler Komitesin’de görüşülmesine 1 Ağustos tarihinden itibaren başlanacağını ifade eden Manga, 1 Temmuz’dan itibaren Meclis'in tatile girecek olmasına rağmen komite çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.
Kamu hizmetlerinde huzursuzluk ve eşitsizlik nedeni olan bu sorunların çözümü yönünde gerekli ilgi, özen ve gayreti gösteren Başbakan Ünal Üstel ve hükümet üyelerine teşekkür eden Manga, bu sorunların çözümünün, kamu hizmetinde verimliliği artıracağına huzur ve güvenin tesisine katkı koyacağına ve eşit işe-eşit ücret ve menfaat prensibini hayata geçireceğine inandığın kaydetti.
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