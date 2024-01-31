Ekmeğe bir zam daha

Ekmek, yeni aya zamlı giriş yapacak. 1 Şubat’tan itibaren, somun ekmeğin fiyatı 15 TL’den satılacak

Asgari ücretin belirlenmesi ile peşi sıra gelen zamlardan ekmek de nasibini aldı.

Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ve enflasyon etkisiyle birlikte, Kasım 2023 tarihinde yapılan zam ile 12 TL olan somun ekmeğin fiyatı, yeni bir zammın ardından 15 TL'ye çıktı.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, bireysel olarak birçok fırının ekmeğe 3 TL zam yapma kararı aldığını açıkladı.

Çıralı 12 TL olan somun ekmeğin 15 TL olacağını belirterek, “Biz Çıralı Fırın olarak 1 Şubat itibariyle yeni fiyatlarımızla piyasada olacağız” dedi.



