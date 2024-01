858 TL’ye 8 adet et şiş!

1 kilo 145 gramlık kuzu şişlik, 858 TL’den satıldı. 858 TL’lik etten 8 adet et şiş çıktı!

Her geçen gün temel gıda maddelerine uygulanan zamlar vatandaşı isyan noktasına getirdi.

Et fiyatlarının adeta uçuşa geçtiği dönemde bir avuç sayılabilecek etin fiyatı 858 TL’ye çıktı.

Kasaptan 1 kilo 145 gramlık kuzu şişlik alan bir vatandaşımız, 858 TL ödedi.

Etin fiyatını gazetemize gönderen vatandaşımız, 858 TL’lik etten 8 adet et şiş çıktığını söyleyerek tepkisini dile getirdi.