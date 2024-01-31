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858 TL’ye 8 adet et şiş!

1 kilo 145 gramlık kuzu şişlik, 858 TL’den satıldı. 858 TL’lik etten 8 adet et şiş çıktı!

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858 TL’ye 8 adet et şiş!
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Her geçen gün temel gıda maddelerine uygulanan zamlar vatandaşı isyan noktasına getirdi.
Et fiyatlarının adeta uçuşa geçtiği dönemde bir avuç sayılabilecek etin fiyatı 858 TL’ye çıktı.
Kasaptan 1 kilo 145 gramlık kuzu şişlik alan bir vatandaşımız, 858 TL ödedi.
Etin fiyatını gazetemize gönderen vatandaşımız, 858 TL’lik etten 8 adet et şiş çıktığını söyleyerek tepkisini dile getirdi.
 
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