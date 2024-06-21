Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı

Ülkede gerek eğitimci olarak gerekse araştırmacı olarak önemli hizmetlerde bulunan Esat Hilmi İşcan, sonsuzluğa uğurlandı

Kıbrıs Türk Halkı’nın eğitiminin önde gelen neferlerinden bir çınarı daha kaybettik. Aslen Baf’ın Falya(Gökçebel) doğumlu olup uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Kıbrıs Türk Halkı’nın eğitiminin önde gelen neferlerinden olan ve eğitim camiasının birçok alanında görev yapan Esat Hilmi İşcan, 15 Haziran Cumartesi günü, 99 yaşında hayatını kaybetti.Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün kayınbabası olan Esat Hilmi İşcan, eğitim alanında gerek eğitimci olarak gerekse araştırmacı olarak hizmetlerde bulunmuştu.Esat Hilmi İşcan’ın cenazesi 17 Haziran Pazartesi günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.ESAT HİLMİ İŞCAN KİMDİR?1925 yılında Baf kazasının Falya (Gökçebel) köyünde hayata merhaba dedi. İlkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı olan bir annenin altı çocuğundan beşincisi idi.İngiliz Okulu, ardından da Öğretmen Koleji’ne gidip mezun olan İşcan, mezun olduğu 1947 yılında okulundan iş teklifi alır ve mezun olduğu okulda sınıf öğretmenliği yapmaya başlar. Öğretmenlik yaptığı yıllarda yurt sorumlusu ve sekreter yardımcısı olarak da görev ve sorumlulukları üzerine alan İşcan, çocukluğu ve gençliğindeki sosyalleşme hayatı boyunca sürmüş. 1954 yılında Amerika’da burs kazanan Esat Hilmi, yurt dışındaki dört yıllık eğitimini, üstün başarısı ile üç yılda tamamlayıp Kıbrıs’a geri gelir ve İngiliz okulunda öğretmenlik yapmaya devam eder. 1960 yılında Türk Lisesi Kolej Bölümü’nde İngilizce öğretmeni olarak öğretmenliğe başlayan İşcan, Londra Üniversitesi’nde burs kazanır ve bir yıl orada eğitim görür. İngilizce öğretmenliği, İngilizce Müfettişliği yapan Esat Bey’in hayatı eğitmek ve öğretmek, aynı zamanda sürekli kendini zinde tutmak için araştırarak, öğrenerek geçti. 1963 yılında eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasında çok büyük katkıları bulunan İşcan, Dış İlişkiler ve Yüksek Öğrenim Müdürlüğü de yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra da evde oturup zaman öldürmeyi tercih etmeyen İşcan, çok sevdiği eğitimden kopamadı, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitelerinde görev aldı, özel dersler vermeye devam etti.1954 yılında nişanlanıp, 1958 yılında evlendiği Sevim Esat Hilmi’yle 63 yıl mutlu ve huzurlu bir evlilik sürdürdüler. Bu evlilikten ise kızları Bilge Küçük hayata geldi.