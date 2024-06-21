Aralarında 714 gündür kaçak yaşayan var

Polis, Gönyeli'de iki ayrı evde yaptığı kontrolde Bangladeş uyruklu 8 kişinin ülkede kaçak yaşadığını tespit etti

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu 8 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, P Jwell, josib Hossain Havlader, MD Jowal, Shakaoat Hossen, Sabber Alamın, Saheb Alı , Ab Hossain ve Sajal Mıar’ın 19 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekibi tarafından saat 14.30'da Gönyeli'de Atatürk Caddesinde bulunan 2 ayrı evde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapıdan muhaceret kontrolünde, Ab Hossain’in 3 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 290 gün ve Sajal Mıar’ın ise 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 162 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, P Jwell’in 714, josib Hüssein Havlader’in 165, MD Jowal’ın 292, Shakaoat Hossen’in 278, Sabber Alamın’in 333 ve Saheb Ali’nin de 275 gün ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların sözlü beyanlarında KKTC'de çeşitli yerlerde çalıştıklarını söylediklerini, bu nedenle araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

Polis, zanlılardan Shakaoat Hossen’in KKTC'de çalışma izni olduğu yönünde belge sunduğu, ancak yapılan araştırmada izninin 16 Ağustos 2023 tarihinde çıktığını, fakat 31 Ağustos 2023 tarihinde iptal edildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, bu hususunda araştırılacağını belirterek, tüm zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

