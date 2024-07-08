Dikmen-Taşkent arasında ulaşım alternatif yollardan sağlanacak

Polis Basın Subaylığı, 13 Temmuz'a kadar sürecek asfaltlama çalışmaları süresince, Dikmen-Taşkent yolunun
trafik akışına kapatılacağı duyurdu.
Asfaltlama çalışmaları boyunca Dikmen-Taşkent arasındaki ulaşım, Dikmen-Lefkoşa ve Haspolat-Taşkent yolları üzerinden sağlanacak.
Asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, belirtilen yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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