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Dikmen-Taşkent arasında ulaşım alternatif yollardan sağlanacak

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Dikmen-Taşkent yolu, Karayolları Dairesi'nin bugün başlattığı ve altı gün sürecek asfaltlama çalışmaları süresince trafiğe kapalı olacak. Bu süreçte ulaşım, alternatif yollardan sağlanacak

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Dikmen-Taşkent arasında ulaşım alternatif yollardan sağlanacak
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Polis Basın Subaylığı, 13 Temmuz'a kadar sürecek asfaltlama çalışmaları süresince, Dikmen-Taşkent yolunun 
trafik akışına kapatılacağı duyurdu.
Asfaltlama çalışmaları boyunca Dikmen-Taşkent arasındaki ulaşım, Dikmen-Lefkoşa ve Haspolat-Taşkent yolları üzerinden sağlanacak.

Asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, belirtilen yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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