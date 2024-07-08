Dikmen-Taşkent arasında ulaşım alternatif yollardan sağlanacak

Dikmen-Taşkent yolu, Karayolları Dairesi'nin bugün başlattığı ve altı gün sürecek asfaltlama çalışmaları süresince trafiğe kapalı olacak. Bu süreçte ulaşım, alternatif yollardan sağlanacak

Polis Basın Subaylığı, 13 Temmuz'a kadar sürecek asfaltlama çalışmaları süresince, Dikmen-Taşkent yolunun

trafik akışına kapatılacağı duyurdu.

Asfaltlama çalışmaları boyunca Dikmen-Taşkent arasındaki ulaşım, Dikmen-Lefkoşa ve Haspolat-Taşkent yolları üzerinden sağlanacak.



Asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, belirtilen yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

