Sol Gençlik EDON’un kampındaydı

Sol Gençlik, Güney Kıbrıs’ta örgütlü EDON’un “Kıbrıs Gençlik ve Öğrenci Festivali”ne katıldı.

“Şarkılarımız ve Mücadelelerimizle, Barış ve Adalet İçin” sloganıyla 3-5 Temmuz tarihlerinde bu yıl 36’ncı kez düzenlenen festivale katılan Sol Gençlik, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ilerici gençlik örgütleriyle temaslarda bulunma fırsatı yakalandığını belirtti.

İki Toplumlu Uğrak Yeri’nde düzenlenen kampın programıyla ilgili detayların da paylaşıldığı Sol Gençlik açıklamasında, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ve barış içindeki bir gelecek için hep birlikte mücadele etme kararlılığının dile getirdiği de ifade edildi.

