"Dikkate alınsaydım, bu sorunları yaşamazdık"

Meclis Başkanlığı döneminde TMK’nın daha etkin çalıştırılması, kaynak yaratılması gibi konularda çalışmalar düzenlediklerini, ancak tüm bunların reddedildiğini işaret eden Sibel Siber, “O günlerde dikkate alınsaydım bugün bu sorunları yaşamazdık” dedi



O günlerde yaptıkları çalışmaların hiç dikkate alınmadığını, hatta eleştirildiğini hatırlatan Siber, “O gün dikkate alınsaydım, bugün bu sorunlar ile karşı karşıya kalmazdık. En azından bu denli sorun yaşamazdık. O zamanlar, ‘Sibel Hanım mülkiyetle niçin bu kadar ilgileniyor?’ diye eleştirilmiştim” dedi.

“MÜLKİYET KONUSUNDA BAŞIMIZI KUMA GÖMDÜK”

Kıbrıspostası tv'ye konuşarak mülkiyet meselesinin geçmişte “Başımızı kuma gömerek” reddedildiğini anımsatan

“ÖNERİLER, BİZİM YETKİLİLER TARAFINDAN SÜREKLİ REDDEDİLDİ”

Mülkiyet sorununa ilişkin geçmişte düzenlenen toplantılara da katıldığını aktaran Siber, “AİHM'deki hukukçulardan da görüş alarak hazırladığımız, Türkiye yetkililerinin de onay verdiği karar ve öneriler, bizim yetkililerimiz tarafından sürekli reddedildi” ifadelerini kullandı.

TMK'ya kaynak yaratmak için bir Türkiye’den verilecek ‘uzun vadeli ve faizsiz’ kredi teklifinin ve mülkiyeti Türk tapusuna çevirmeyi kolaylaştıracak daha birçok teklifin reddedildiğini anımsatan

“O GÜNLERDE BU ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİLSEYDİ, BUGÜN BU SORUNLARI BU KADAR YAŞAMAZDIK”

TMK’nın daha işlevsel hale gelmesi için Meclis Başkanlığı döneminde çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların temel amaçlarından birinin; Rumların Kuzey’de kalan tapularının ‘uluslararası hukuka uygun olarak’ Türk tapusuna çevrilmesi olduğunu hatırlatan

“BİRÇOK RUM, TMK’DAKİ GECİKME İÇİN BANA GELMİŞTİ”

Kıbrıs sorununun çözümünün başarısızlığının, Kıbrıslı Rumların TMK’ya başvuruları artırdığını vurgulayan Siber, “Birçok Rum, Meclis Başkanlığı dönemimde, TMK’daki gecikme ile ilgili şikayet ettikleri için bana gelmişti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşım yapan Siber şöyle dedi:

Şu Mülkiyet Meselesi!

Başımızı kuma gömdük. REDDETTİK.

Mülkiyet sorunun uluslararası hukuka uygun olarak çözümü, Kuzey'deki mülkiyetin sorunsuz hale getirilmesi, TMK'nın etkin çalıştırılması, kaynak yaratılması için birçok çalışma toplantısı düzenledim. Düzenlenen toplantılara katıldım. AİHM'deki hukukçulardan da görüş alarak hazırladığımız, Türkiye yetkililerinin de onay verdiği karar ve öneriler, bizim yetkililerimiz tarafından sürekli REDDEDİLDİ. TMK'ya kaynak yaratmak için bir Türkiye Bankası tarafından verilecek uzun vadeli faizsiz kredi teklifi ve bunun gibi mülkiyeti Türk tapusuna çevirmeyi kolaylaştıracak daha birçok teklif yapıldı. REDDEDİLDİ. Başkanlık dönemimde, Acapulco yasası olarak bilinen yasada değişiklik yaparak, TMK aracılığıyla şahısların mülkiyeti, Rum sahibinden satın alabilmesinin önünü açan yasa değişiklik önerisi yaparak hükümete sundum. REDDEDİLDİ. Bu öneriler zamanında ciddiye alınmadı. Bu konuda kürsü konuşmalarım, çözüm önerilerim ve verdiğim sayısız demeçle ilgili de "Sibel Hanım mülkiyetle niçin bu kadar ilgileniyor ?" eleştirisi yapılmıştı. Bunu da not düşeyim.

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Sibel Siber , geçmişte Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) daha aktif ve daha hızlı çalışması için yaptıkları girişimlerin, o dönem, “Gereksiz” diye eleştirildiğini hatırlattı.O günlerde yaptıkları çalışmaların hiç dikkate alınmadığını, hatta eleştirildiğini hatırlatan Siber, “O gün dikkate alınsaydım, bugün bu sorunlar ile karşı karşıya kalmazdık. En azından bu denli sorun yaşamazdık. O zamanlar, ‘Sibel Hanım mülkiyetle niçin bu kadar ilgileniyor?’ diye eleştirilmiştim” dedi.Kıbrıspostası tv'ye konuşarak mülkiyet meselesinin geçmişte “Başımızı kuma gömerek” reddedildiğini anımsatan Sibel Siber , Mülkiyet sorunun uluslararası hukuka uygun olarak çözümüne ilişkin, Kuzey'deki mülkiyetin sorunsuz hale getirilmesi, TMK'nın etkin çalıştırılması, kaynak yaratılması gibi birçok çalışma toplantısı düzenlediğini belirtti.Mülkiyet sorununa ilişkin geçmişte düzenlenen toplantılara da katıldığını aktaran Siber, “AİHM'deki hukukçulardan da görüş alarak hazırladığımız, Türkiye yetkililerinin de onay verdiği karar ve öneriler, bizim yetkililerimiz tarafından sürekli reddedildi” ifadelerini kullandı.TMK'ya kaynak yaratmak için bir Türkiye’den verilecek ‘uzun vadeli ve faizsiz’ kredi teklifinin ve mülkiyeti Türk tapusuna çevirmeyi kolaylaştıracak daha birçok teklifin reddedildiğini anımsatan Sibel Siber , “Meclis Başkanlığı döneminde, Acapulco yasası olarak bilinen yasada değişiklik yaparak, TMK aracılığıyla şahısların mülkiyeti, Rum sahibinden satın alabilmesinin önünü açan yasa değişiklik önerisi yaparak hükümete sundum. Bu da reddedildi” dedi.TMK’nın daha işlevsel hale gelmesi için Meclis Başkanlığı döneminde çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların temel amaçlarından birinin; Rumların Kuzey’de kalan tapularının ‘uluslararası hukuka uygun olarak’ Türk tapusuna çevrilmesi olduğunu hatırlatan Sibel Siber , “O günlerde bu çalışmalara önem verilseydi, bugün bu sorunları bu kadar yaşamazdık” şeklinde konuştu.Kıbrıs sorununun çözümünün başarısızlığının, Kıbrıslı Rumların TMK’ya başvuruları artırdığını vurgulayan Siber, “Birçok Rum, Meclis Başkanlığı dönemimde, TMK’daki gecikme ile ilgili şikayet ettikleri için bana gelmişti” ifadelerini kullandı.Öte yandan sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşım yapan Siber şöyle dedi:Şu Mülkiyet Meselesi!Başımızı kuma gömdük. REDDETTİK.Mülkiyet sorunun uluslararası hukuka uygun olarak çözümü, Kuzey'deki mülkiyetin sorunsuz hale getirilmesi, TMK'nın etkin çalıştırılması, kaynak yaratılması için birçok çalışma toplantısı düzenledim. Düzenlenen toplantılara katıldım. AİHM'deki hukukçulardan da görüş alarak hazırladığımız, Türkiye yetkililerinin de onay verdiği karar ve öneriler, bizim yetkililerimiz tarafından sürekli REDDEDİLDİ. TMK'ya kaynak yaratmak için bir Türkiye Bankası tarafından verilecek uzun vadeli faizsiz kredi teklifi ve bunun gibi mülkiyeti Türk tapusuna çevirmeyi kolaylaştıracak daha birçok teklif yapıldı. REDDEDİLDİ. Başkanlık dönemimde, Acapulco yasası olarak bilinen yasada değişiklik yaparak, TMK aracılığıyla şahısların mülkiyeti, Rum sahibinden satın alabilmesinin önünü açan yasa değişiklik önerisi yaparak hükümete sundum. REDDEDİLDİ. Bu öneriler zamanında ciddiye alınmadı. Bu konuda kürsü konuşmalarım, çözüm önerilerim ve verdiğim sayısız demeçle ilgili de "Sibel Hanım mülkiyetle niçin bu kadar ilgileniyor ?" eleştirisi yapılmıştı. Bunu da not düşeyim.