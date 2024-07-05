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Amcaoğlu adaylığa hazırlanıyor

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Bakan Amcaoğlu'nun UBP'nin Ekim ayında yapılacak kurultayında aday olmaya karar verdiğini yakın çevresine söylediği öğrenildi

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Amcaoğlu adaylığa hazırlanıyor
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Ulusal Birlik Partisi'nde Ekim ayında yapılacak kurultay öncesinde yeni adaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Ünal Üstel'in yanı sıra, Hasan Taçoy, Kutlu Evren ve Ahmet Karavelioğlu aday olduklarını açıklayarak tabanda çalışmalarına devam ediyor.
Önceki akşamdan itibaren yeni bir isim kulislere bomba gibi düştü. Daha önce adaylık için nabız yoklayan, devamında aday olmayacağını söyleyen Olgun Amcaoğlu, seçim için start verdi. Amcaoğlu bu kararını UBP içerisinde yakın olduğu milletvekili, bakan ve belediye başkanları ile ilçe başkanlarına da bildirdi.
Anımsanacağı gibi, Olgun Amcaoğlu, mevcut hükümet kurulurken, önce bakanlık görevini iade etmiş, daha sonra da geri adım atmıştı. O günden itibaren Ünal Üstel ile birlikte hükümette yer alan Amcaoğlu, kabine içerisinde aday olan tek isim.
UBP'de, Sunat Atun, Nazım Çavuşoğlu, Zorlu Töre gibi daha önce kurultayda aday olmuş isimlerin de nabız yokladığı öğrenildi.
Faiz Sucuoğlu ise, "Kurultaya dış müdahale olmayacak, demokratik bir seçim olacaksa adayım" diyerek tavrını ortaya koymuştu.
 
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