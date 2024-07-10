Devrim Barçın, trafik kazasına neden oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)milletvekili Devrim Barçın, aracının kapısının trafik yönüne açması sonucu trafik kazasına neden oldu.

Yaşanan trafik kazası sonucu 16 yaşındaki Ahmet Porsnok, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Calvin Butik önünde bulunan araç park yeri içerisinde, 42 yaşındaki Devrim Barçın, kullanımındaki park halinde bulunan KE 224 plakalı aracın ön sağ kapısını araçların seyir istikametine doğru açması sonucu, o esnada gerisinden gelip kuzey istikametine doğru kullanımındaki elektrikli scooter ile seyreden 16 yaşındaki Ahmet Porsnok’un önünü tıkaması neticesinde, scooter sürücüsü aracın ön sağ kapısına çarptı.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklamada, çarpışmadan sonra scooter sürücüsü yere düştüğü esnada, gerisinden gelip aynı istikamete doğru seyreden 38 yaşındaki Seval İsmetoğulları yönetimindeki SR 401 plakalı salon aracın sağ ön yan kısmına ayakları ile çarptığı bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü Porsnok, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

