banner913
banner932
Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak
Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak
15 0
“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır
“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır"
19 0
 
Oğuz Köse görevden alındı
Oğuz Köse görevden alındı
28 0
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
56 0
“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar, SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu’nu kabul etti
20 0
Kıbrıs Türk Özel Sektör Temsilcileri piyasa gözetiminden sorumlu federal otoriteleri hedeflenen çalışma ziyaretine katıldı
Kıbrıs Türk Özel Sektör Temsilcileri piyasa gözetiminden sorumlu federal otoriteleri hedeflenen çalışma ziyaretine katıldı
69 0
banner1032

Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı

banner1020

Ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezalarını 7 yıldan 14 yıla çıkaran yasa tasarısı dün Meclis’te oy birliğiyle onaylandı

banner974
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
banner971
Ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezaları 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı.
Olağanüstü toplanan mecliste dün Ceza Yasası Değişiklik Yasa Tasarısı’nı gündeme getirildi.
Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve Trafik Dairesi yetkilileri ile görüşüp çalışmalarını tamamlayan Meclis, ilgili yasayı oy birliğiyle kabul etti.
Söz konusu yasa şöyle:
“Mahkemenin ehliyete el koyma ve ehliyet sahibi olduktan sonra men etme yetkisini açıklık getirmek amacıyla öğrenci ehliyeti de dâhil olmak üzere hangi ülkelerde verildiğine bakılmaksızın bu yekinin genişletilmesine, araç sürücüsünün 5 gün içerisinde mahkemeye çıkarılmasına, sürücünün kaçması veya hastanede olması gibi durumlarda uygulamada sıkıntılar çekildiği gerekçesiyle, kuralı 5 iş günü olarak düzenlemiştir.
Ayrıca ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezaları 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı, karar meclisten oy birliğiyle kabul edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.