Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı

Ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezaları 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı.
Olağanüstü toplanan mecliste dün Ceza Yasası Değişiklik Yasa Tasarısı’nı gündeme getirildi.
Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve Trafik Dairesi yetkilileri ile görüşüp çalışmalarını tamamlayan Meclis, ilgili yasayı oy birliğiyle kabul etti.
Söz konusu yasa şöyle:
“Mahkemenin ehliyete el koyma ve ehliyet sahibi olduktan sonra men etme yetkisini açıklık getirmek amacıyla öğrenci ehliyeti de dâhil olmak üzere hangi ülkelerde verildiğine bakılmaksızın bu yekinin genişletilmesine, araç sürücüsünün 5 gün içerisinde mahkemeye çıkarılmasına, sürücünün kaçması veya hastanede olması gibi durumlarda uygulamada sıkıntılar çekildiği gerekçesiyle, kuralı 5 iş günü olarak düzenlemiştir.
Ayrıca ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezaları 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı, karar meclisten oy birliğiyle kabul edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.