Ambulans ile alınarak hastaneye yatırılan ve taburcu olduktan sonra hasta nakil aracı ile kapı önüne bırakılan 75 yaşındaki Kasım Kasap’ın ailesi duruma isyan etti. Öfkeli aile “Devletin görevi kapı önüne bırakıp kaçmak mı?” diye sordu

Yeniboğaziçi’nde sakin Şengül Kasap, yürüyemeyen kayın pederi Kasım Kasap’ı hasta nakil aracının apartman önünde bırakması üzerine sosyal medyadan isyan etti.

Kasap, kayınpederi Kasım Kasap’ın idrar problemi yaşaması üzerine eve ambulans çağırdığını kaydederek, ambulansın gelip kayın pederini aldığını, bundan saatler sonra kayın pederinin kendisini arayarak ‘ben aşağıdayım’ dediğini anlattı.

Kasap, şunları aktardı:

“Kayın pederim bir idrar sorunu yaşadı ve ambulans çağırdım. Kendisini gelip aldılar. Daha sonra telefonum çaldı, kayın pederim aradı. Aşağıda olduğunu söyledi. İndiğimde kendisini fotoğraftaki şekilde buldum. Bizim evimiz dördüncü katta ancak asansör de var. Hasta nakil aracı kayın pederimi getirmiş ve ilgili ‘ben sizi çıkaramam’ diyerek apartman önüne oturtmuş. Daha önceleri de ambulans çağırdım. Ben olmasam bile eve çıkarırlardı. Gördüğüm manzara karşısında adeta şok oldum.

Hasta nakil aracı şoförünün yürüyemeyen hastayı bir çuval gibi kapının önüne atıp gitmesi ne demektir. İnsanlık dışı ve yaşlı yürüyemeyen bir insanı bu şekil bırakıp ben seni çıkaramam deyip te gitmesi hangi insanlığa sığar soruyorum size”

