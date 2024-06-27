Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Güzelyurt'ta

27 Haziran 2024 Çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Aydın Yazar tarafından satılan "72527" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 27 Haziran 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "72527" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt bayisi Aydın Yazar tarafından satıldı.
20 Temmuz’da özel çekiliş
20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 28 Haziran 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72527
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28187
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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1,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22
57
Son 1 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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