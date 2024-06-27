Türkiye’ye EURO 2024'te dev gelir

A Milli Takım EURO 2024'te Çekya galibiyetiyle son 16 biletini aldı. Milli takım, turnuvanın grup etabında elde ettiği sonuçlara göre 12 milyon 750 bin euroluk ödülün sahibi oldu



Turnuvada oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken

Türkiye,

UEFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takım EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin euroluk bir gelir elde etti.

Türkiye'nin EURO 2024'te elde ettiği ödülün dağılımı şöyle:



Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

Galibiyet: 2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)

Son 16'ya katılım hakkı: 1,5 milyon euro

EURO 2024'TA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle:

Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin euro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro

Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro

Turnuva ikincisi: 5 milyon euro

Şampiyon: 8 milyon euro

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi.Turnuvada oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti. EURO 2024 'te F Grubu'nu Gürcistan ve Çekya galibiyetleriyle 6 puanla tamamladı. A Milli Takım gruptaki tek yenilgisini Portekiz karşısında aldı.UEFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takım EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin euroluk bir gelir elde etti.9,25 milyon euro2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)1,5 milyon euroTurnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle:9,25 milyon euroGalibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin euro1,5 milyon euro2,5 milyon euro4 milyon euro5 milyon euro8 milyon euro