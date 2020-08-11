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Devlet Piyangosu 8 Ağustos talihlisi ikramiyesini aldı

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Devlet Piyangosu 8 Ağustos talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos 2020 tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 8 Ağustos 2020 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi kazanan adına Türkiye İş Bankası Gönyeli Şube Müdürü Hüseyin Öksüz tarafından teslim alındığı bildirildi.

Sıradaki çekiliş 18 Ağustos’ta

Devlet Piyangosu’nun sıradaki çekilişinin 18 Ağustos tarihinde gerçekleşeceği ve büyük ikramiyenin 300 Bin TL olduğuna da vurgu yapılan açıklamada, biletlerin satışta olduğu hatırlatıldı.

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