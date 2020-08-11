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"En az 6 ay daha maske kullanılması gerek"

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"En az 6 ay daha maske kullanılması gerek"
Rum Sağlık Bakanlığı’nın danışma grubunda bulunan öğretim görevlisi Prof. Dr. Leondios Kostrikkis’in, koronavirüs pandemisi nedeniyle en az 6 ay daha maske kullanılması gerektiği uyarısında bulunduğu bildirildi.
Politis gazetesinin haberine göre, Kostrikkis, vaka sayılarında bir nebze azalma kaydedildiğini ve bunun, virüsün gelecekteki süreciyle ilgili umut verici olduğunu kaydederken, en idealinin her 1000 testte 5 vaka görülmesi olduğunu söyledi.
Habere göre, Kostrikkis, Rum Yönetimi’nin son 15 gün içerisinde aldığı ek tedbirlerin de “yeni normal” olduğunu kaydetti.
Haberde, dün açıklanan 10 yeni vakayla ilgili bilgiler de yer aldı.
DOKTORLAR, MUAYENE EDECEKLERİ HASTALARDAN PCR TESTİ TALEP EDİYOR
Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki bazı doktorların, muayene edecekleri hastalardan, muayeneye gelmeden önce PCR testi yaptırmalarını talep ettiğini yazdı.
Gazete, doktor takibi gereken hastaların kimi zaman, testin geçerliliğinin 72 saat olmasından dolayı haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorunda kaldıklarını ve ceplerinden yüklü para çıktığını kaydetti.
Haberde, bu durumun şikayet konusu olduğu ve Rum Hastalar Birliği Federasyonu’nun Rum Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili mektup gönderdiği belirtildi.
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