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Dev-İş ve PEO ortak açıklama yaptı

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ile Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) yürütme kurulları bugün PEO Genel Merkezi’nde bir araya gelerek, örgütler arasındaki temas ve ortak faaliyetler çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

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Dev-İş ve PEO ortak açıklama yaptı
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Sendikalardan yapılan ortak açıklamaya göre, toplantıda, emekçilerin karşı karşıya oldukları sorunlar ele alındı ve iki sendikal örgütün arasındaki iş birliğinin genişletilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.
Kıbrıs müzakerelerindeki mevcut durumu da ele alan sendikalar, içinde bulunulan durgunluğu “tehlikeli” olarak niteledi ve bu konuda duydukları endişeyi dile getirerek, diyalog eksikliğinin ve yeni “oldu bittiler” yaratılmasının “nihai taksime” yol açacağını vurguladı.

İki örgüt, olumsuz gelişmelerin önüne geçmenin tek yolunun görüşmelere yeniden başlanması olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisinin gelişinin, görüşmelerin Crans Montana'da kalınan yerden derhal yeniden başlatılması yönünde yaratıcı bir şekilde değerlendirmeleri için iki lidere çağrıda bulundu.
ABD ve müttefiklerinin "suç ortaklığıyla" İsrail'in Filistinlilere karşı devam eden "soykırımını" kınayan PEO ve Dev-İş, Filistin halkıyla dayanışmalarını bir kez daha teyit etti ve Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan kendi bağımsız devletlerini kurma haklarına istikrarlı desteklerini ifade etti.
İki örgüt, barışçıl ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’a ulaşmaya yönelik ortak vizyonun gerçekleştirilmesi hedefiyle işçi sınıfının değerleri temelinde emekçilerin ortak eylemini ve faaliyetlerini yoğunlaştırmakta anlaştı.
 
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