Potada İskele’de dev randevu

Extend Erkekler Ligi’nde bu gece zirve mücadelesi veren lider Koopspor deplasmanda ikinci sıradaki Caesar Larnaka Gençler Birliği’ne konuk olacak.

İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve Kuzey Kıbrıs TV’den naklen ekranlara gelecek.

Caeasar larnaka Gençler Birliği’nde Temur ikinci devrede ilk maçına çıkarken, Koopspor’da ise ülkesine giden Bosley’nin yerine alınan ABD’li oyun kurucu Osiris Eldridge de forma giyecek



Extend Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P AV

1.KOOPSPOR 5 5 - 434 333 10 +101

2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ 5 4 1 349 294 9 +55

3.SAVOY MARMARA 6 3 3 457 382 9 +75

4. .ÇETİNKAYA 6 2 4 345 365 8 - 20

5.B.ÜLKÜ YURDU 6 2 4 327 505 8 -78

6.SOYER AKSU 6 1 5 369 458 7 - 89