banner913
banner932
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
11 0
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
22 0
 
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
25 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
20 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
49 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
30 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
33 0
banner1032
banner1038

Potada İskele’de dev randevu

banner1020

banner974
Potada İskele’de dev randevu
banner971
Extend Erkekler Ligi’nde bu gece zirve mücadelesi veren lider Koopspor deplasmanda ikinci sıradaki Caesar Larnaka Gençler Birliği’ne konuk olacak.
İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve Kuzey Kıbrıs TV’den naklen ekranlara gelecek.
Caeasar larnaka Gençler Birliği’nde Temur ikinci devrede ilk maçına çıkarken, Koopspor’da ise ülkesine giden Bosley’nin yerine alınan ABD’li oyun kurucu Osiris Eldridge de forma giyecek

Extend Erkekler Ligi
TAKIMLAR            O    G    M    AS    YS    P    AV
1.KOOPSPOR             5    5         -        434    333   10      +101
2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ    5    4    1    349    294    9    +55
3.SAVOY MARMARA        6    3    3    457    382    9    +75
4. .ÇETİNKAYA            6    2    4    345    365    8    - 20
5.B.ÜLKÜ YURDU        6    2    4    327    505    8     -78
6.SOYER AKSU            6    1    5    369    458    7    - 89
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.