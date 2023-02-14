Destansı mücadele hafızalarda

Limasol’da 59 yıl önce Kıbrıslı Türklere karşı yapılan Rum-Yunan saldırılarında şehit düşenler törenle anıldı

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da gerçekleştirdiği direniş ile bu direnişte şehit düşenler, Girne’de Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı’yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve şehitlerin ruhuna dua okunması ile sona erdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar güne dair konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmaya, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle ilan edilen milli yasın sürdüğünü anımsatarak, başladı.

Yaşananların sarsıcı ve yürek parçalayıcı olduğunu anlatan Tatar, “Üzüntümüz tarifi mümkün olmayan bir noktada” dedi. Depremde ölen KKTC vatandaşlarının adını yaşatmak için KKTC devletinin elinden geleni yapacağını dile getiren Tatar, depremin açtığı yaraları sarmak için Türkiye ile de dayanışma içinde olunacağını ifade etti.

Tatar acılı ailelerin üzüntülerini paylaştığını kaydetti, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

“DESTANSI MÜCADELE HAFIZALARDA”

59 yıl önce, Kanlı Noel sonrası Kıbrıs Türk halkının EOKA’cılar tarafından acımasız saldırılara maruz kaldığını anımsatan Tatar, soykırım girişimine karşı verilen destansı mücadelenin hala hafızalarda olduğunu kaydetti.

“Şago'ları rahmetle anmak istiyorum. Onların kahramanlıklarıyla bugünlere gelebildik. Ancak mücadelemiz devam etmektedir” diyen Tatar, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleşen seçimlere işaret ederek, "seçilen kişiyle bakalım ileride nasıl ortamlar doğacak” dedi. Tatar bugünlere kolay gelinmediğini, Mehmetçiğin adaya çıkmasının Kıbrıslı Türkler için bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Şehitleri rahmetle anan Tatar, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ve bu felakette kaybettiğimiz evlatlarımız ile vatandaşlarımızın büyük acısını yaşarken, Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Aziz şehitlerimizi unutmadığımız gibi, bayrağımızı dalgalandırmak üzere Anavatan Türkiye’de bulunan ve deprem felaketinde kaybettiğimiz sporcu evlatlarımız da unutmayacağız. Tümü de sonsuza dek halkımızın yüreğinde yaşayacaktır.

Bugün, deprem felaketi nedeniyle Anavatanımız Türkiye, Türk ulusu ve halkımız büyük acılar yaşarken, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, deprem felaketinde kaybettiğimiz evlatlarımıza, vatandaşlarımıza ve tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah’a duam bir kez daha böyle felaketlerin yaşanmamasıdır. Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve yüce Türk ulusunun başı sağ olsun”

ŞANLI DİRENİŞİN TARİHİ

Kıbrıs Türk halkını yok etmek için saldırıya geçen Yunan Alayı takviyeli Rumlar 3 gün 3 gece sürdürdüğü saldırılarına rağmen Limasol Direnişi’ni üstlenen bir avuç inançlı kahramanın azmini yıkamayarak hedeflerine varamamıştı.

13 Şubat sabahının ilk ışıklarıyla zırhlandırılmış dozerler öncülüğünde yüzlerce Rum, Limasol’un Türk bölgesine karşı taarruza geçti. Magic Bar bölgesindeki Türk mevzileri tank ve roketatar mermileriyle harabeye çevrilince Mücahitlerimiz Yeni Konik mevziine çekilerek kahramanca direnişlerini sürdürdüler. Bu direnişte 5 Mücahit, şehit düşmelerine rağmen Türk mevzilerine kadar sokulan Rum zırhlı araçlarını tahrip etmeyi başararak ileri hareket yapmalarını engellemişti.

Limasol Türk bölgesinde Mücahitlerimizin direnişi karşısında sonuç alamayan Rumlar ‘ateş-kes’ anlaşmasını kabul edip imzaladılar. Akabinde Limasol Sancağına bağlı Piskobu, Bağlarbaşı, Aşağı Binatlı, Evdim ve Çanakkale Türk yerleşim yerlerimize karşı saldırılarda bulundular. Ancak şehit ve yaralılar vermelerine ve kıt imkânlarına rağmen yiğitçe direnen Mücahitlerimiz Rumlara geçit vermedi. Bu direnişlerde ‘Limasolun Sesi’ radyosunun yayınları Mücahitlerimize büyük bir moral güç kaynağı olmuştu.

