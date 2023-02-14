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Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu’ndan depremzedeler için yardım

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Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

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Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu’ndan depremzedeler için yardım
Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Müdürü Ulaş Tözün’ün öncülüğünde gönüllüler tarafından Goldsmith Community Centre ve Harris Girls Academy’de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
Tözün, konuyla ilgili açıklamasında, depremzedelere destek olmak için sosyal medya ve okulun “WhatsApp” gruplarından kampanya için çağrıda bulunduklarını kaydetti.
400’den fazla kişinin gönüllü olarak yardım kampanyasına destek olduğunu belirten Tözün, Güney Londra’daki Kıbrıslı Türklerden de büyük destek aldıklarını vurguladı. Tözün, 3 gün boyunca süren yardım kampanyasında 16 van yardım toplandığını dile getirdi.
KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ile Lewisham Belediye Baṣkanı Danien Egan'ın da paketlemelerde bulunduğu ve yardım ettiği çalıṣmalarda, birçok farklı kültür ve toplumdan insanın gönüllü olarak çalıṣtığını belirten Tözün, yardım kampanyasına beklenildiğinden de fazla destek alındığını belirtti, çocuklar, yaşlılar ve yabancıların da destek verdiğini kaydetti.
Tözün, her yaştan ve kesimden gönüllülerin birlik olarak destek verdiği kampanya da dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
 
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