Denize dalan 19 yaşındaki genç öldü

Çatalköy’de kıyıdan 500 metre deniz içerisinde tekneden denize dalış yaptıktan sonra hareketsiz olarak tespit edilen 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Dün saat 11.30 sıralarında, Çatalköy'de kıyıdan 500 metre deniz içinde Karşıyaka’da sakin 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu, arkadaşına ait tekneden denize dalış yaptıktan sonra, arkadaşı tarafından denizde hareketsiz olarak tespit edildi.
Kıyıya çıkarılıp, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Tabakoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
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