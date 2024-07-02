Irmak Arıcı ile muhteşem final

Kendi yazdığı şarkıları dillere marş olan, dijital platformlarda rekorlar kıran ünlü sanatçı Irmak Arıcı, Güzelyurt Portakal Festivali'nin finalinde hayranlarıyla buluştu

46. Güzelyurt Portakal Festivali önceki akşam Irmak Arıcı konseriyle sona erdi.

Pop müziğinin sevilen ismi Irmak Arıcı, Festival kapsamında Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.

Hit parçalarından “Yağmurum Ol” ile sahne alan Sanatçı gece boyunca dansçılarının eşliğinde göz doldurdu. Performansıyla dikkat çeken Irmak Arıcı birbirinden güzel şarkılarla Güzelyurt halkına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konser arasında sanatçıya çiçek takdim ederek, 46. Güzelyurt Portakal Festival’ine katkı koyanlara teşekkür etti.

