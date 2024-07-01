Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Girne’de kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü, Girne’de düzenlenen törenle kutlandı.

Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yer alan tören, Atatürk Büstü’ne çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen İbrahim Çengel konuşma yaptı.

Çengel konuşmasında, Kabotaj Kanunu’nun, Kurtuluş Savaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu vurguladı. Deniz Teğmen Çengel, Türk denizcilerinin Mavi Vatan’da Türk ulusunun haklarını korumaktan uluslararası denizlerde ve limanlarda Türkiye ve KKTC bayraklarını dalgalandırmaktan ekonomi, sanayi ve vatan savunmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tören, Oğuz Veli Ortaokulu öğrencisi Önder Alp Yalçıntaş’ın “1 Temmuz Denizcilik Bayramı” isimli şiiri okumasıyla sona erdi.

