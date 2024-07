Study in North Cyprus Platformu, KKTC'yi uluslararası eğitimde öne çıkarıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), uluslararası öğrenci sayısında önemli bir merkez olma yolunda ilerlerken, daha nitelikli ve katma değeri yüksek bir uluslararasılaşma misyonu ile hareket eden Study in North Cyprus Platformu son zamanlarda yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Platform, son dönemde özellikle CIS bölgesi, Uzakdoğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok farklı bölgeden uluslararası öğrenci temini konusunda aktif faaliyetlerde bulunuyor.Study in North Cyprus Platformu, Kazakistan ve Azerbaycan’da açtığı temsilciliklerle KKTC üniversitelerinin tanıtımını hızlandırdı. Bu temsilciliklerin ardından Özbekistan, Fas, Rusya ve Ukrayna’da da temsilcilikler açılması planlanıyor. Platform, uluslararası öğrencilerin KKTC’deki üniversiteleri seçimine, vize ve ikamet işlemlerine, havalimanı karşılamadan konaklama seçimlerine, staj ve işe yerleştirme süreçlerine ve mezuniyet sonrası aşamalarına kadar her alanda destek sunmayı amaçlıyor.Ayrıca, uluslararası öğrencilerin topluma katma değer sağlayan projelerinin öne çıkarılmasında ve üniversiteler ile reel sektör arasında nitelikli iş gücü kaynağı oluşturmaya yönelik projeleri de hayata geçirmeyi planlıyor.Kapsamlı HizmetlerStudy in North Cyprus Platformu, öğrencilere şu alanlarda hizmet veriyor:• Eğitim Danışmanlığı: Doğru üniversite ve program seçimi için rehberlik.• Dil Öğretim Programları: Dil becerilerini geliştirmeye yönelik özel programlar.• Vize ve İkamet Desteği: Vize ve ikamet sorunlarının çözümüne yardımcı olma.• Staj ve İşe Yerleştirme: Mezuniyet sonrası kariyer planlamasında destek.Platform, uluslararası öğrencilere doğru rehberlik yapıldığında, ülkeye sunacakları katma değerin büyük olduğunu vurguluyor. Bu bilinçle, KKTC üniversiteleri ve ilgili kurumlara danışmanlık yaparak sürecin daha verimli olmasını sağlıyor. Ayrıca, uluslararası öğrenci toplulukları ile düzenli toplantılar yaparak öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretiyor.KKTC Yükseköğretimi UluslararasılaşıyorStudy in North Cyprus Platformu, KKTC yükseköğretiminin uluslararasılaşması hedefiyle, uluslararası öğrencilerle üniversiteler ve kurumlar arasında köprü görevi üstleniyor. Bu çalışmalar, KKTC’yi uluslararası eğitimde daha cazip bir destinasyon haline getiriyor.Platform, uluslararası eğitimde lider olma vizyonuyla, daha fazla nitelikli öğrenciye ulaşmayı ve KKTC’yi uluslararası eğitimde bir marka haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda uluslararası akreditasyonlar, iş ortaklıkları ve iş birlikleri ile KKTC'nin yükseköğretimde bir dünya markası olması amaçlanıyor.Ada içerisinde öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunlara da destek olmayı amaçlayan Study in North Cyprus Platformu, kültürler arası etkileşim ve gönüllülük esasına dayalı olarak da ülke genelinde çok dilli ve çok kültürlü etkinlikler düzenleyecek.Study in North Cyprus Paltformu (SINC)İletişimDaha fazla bilgi için:• Sosyal Medya​: @studyinnc• E-posta​​: [email protected] • Web Sitesi​​: www.studyinnc.com