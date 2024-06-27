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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1 Temmuz’da törenlerle kutlanacak

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü 1 Temmuz Pazartesi günü Gazimağusa ve Girne’de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1 Temmuz’da törenlerle kutlanacak
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Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Gazimağusa Deniz Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Yiğit Delis’in konuşmasıyla tören sona erecek.

-Girne’deki tören

Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören de saat 09.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak.
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