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“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor

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“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
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"Türk Ocağı Limasol (TOL) ve Doğan Türk Birliği (DTB) Kadın Taraftarlar Grubu", düzenledikleri “Play For Hope” etkinliği ve başlatılan dernekleşme süreci hakkında basın toplantısı düzenledi. 

Gruptan yapılan açıklamaya göre, basın toplantısında, TOL ve DTB Kadın Taraftarlar Grubu’nun hayata geçireceği dernek için “Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” isminin uygun bulunduğu açıklandı.

Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’ndaki toplantıya, 13 kişiden oluşan “Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kurucu üyeleri, dernek fahri üyesi Gülderen Nasıfoğlu ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı. Toplantı sonunda katkılarından dolayı Şenkul’a, dernek üyeleri tarafından anı plaketi takdim edildi.

Açıklamada, dernekleşme sürecinin, Deniz Nasıfoğlu’nun adını layıkıyla yaşatabilmek; misyon ve hedefler doğrultusunda aktiviteleri daha rahat ve bağımsız bir şekilde hayata geçirebilmek amacıyla başlatıldığına işaret edilerek, hayata, çocuğa, insana, çevreye, hayvana dair dokunulması ihtiyaç duyulan birçok alanda faaliyet gösterme gayreti içerisinde olunacağı kaydedildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Deniz Nasıfoğlu’nu anmak ve kansere karşı verdiği mücadeleyi selamlamak adına, 30 Haziran’nda düzenlenen “Play For Hope” etkinliğinin de konuşulduğu basın toplantısında, etkinlikten elde edilen gelir ve giderler paylaşıldı. 247 bin 634 TL’lik toplam gelirin Onkoloji Hastanesi’ne bağışlanacağı belirtildi.

- “Şenkul: Deniz geride bir şeyler bırakmayı başardı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, burada yaptığı konuşmada, başarılı bir etkinlik yapıldığını kaydederek, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunun önemine işaret etti. Şenkul, her bireyin geride iyi bir şeyler bırakmak istediğini hatırlatırken, Deniz Nasıfoğlu’nun bunu başardığını belirtti. 

“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kurucu üyeleri Şebnem Kuyucuoğulları, Candan Koran, Esra Çelikeri, Fidem Dener, Ebru Usar, Ebru Emiroğlu, Aynur Kazın, Senem Ancın, Halide Köftecioğlu, Nibel Tektan, Özlem Ratip, Oya Aygın, İlgen Bağcıer ve fahri üye Gülderen Nasıfoğlu’ndan oluşuyor. 

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