DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği yeni yönetim kurulu göreve başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunları Dayanışma Derneği genel kurulunda başkanlığa, Derviş Ekşici seçildi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, 27 Eylül’de düzenlenen genel kurulda yönetim ve diğer organlarda görev yapacaklar da belirlendi.

Yönetim kurulu şöyle: Gülbahar Özkan (As Başkan), Hasan Arslan (Sayman), Mahmut Dağtekin, Rıza Çinkılıç, Nazan Hocanın ve Burcu Sultan Betin. Yedek üyeler Zehra Ertay, Erdal Altun ve Arzu Talaykurt

Denetleme Kurulu: Faize İyican, Bertuğ Salimer ve Eralp Bektaş

Disiplin Kurulu Üyeleri ise; Yağmur Ergüneş, Hasan Haksayar ve Hande Bayram

Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Ekşici yaptığı açıklamada, DAÜ’nün tüm dünyaya yayılmış 70 bine yakın mezunu bulunduğunu, amaçlarının mezunları dernek çatısı altında toplamak ve onlarla birlikte DAÜ’ye yakışır ses getiren işler yapmak olduğunu belirtti.

Daha aktif, daha faydalı, daha ulaşılabilir bir dernek haline gelmek istediklerini vurgulayan Ekşici, özellikle eğitim alanında gereksinimi olan birey ve kurumlara yardım edebilmenin ilk hedefleri olduğunu ifade etti.

Ekşici, derneğe üye olmak için [email protected] e-mail adresinden Derneğe ulaşılabileceğini kaydetti.

