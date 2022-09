Pizza Pizza, atılımlarla lezzet yolculuğuna devam ediyor

Fastfood sektörünün yenilikçi markası Pizza Pizza, 2021’de başladığı lezzet yolculuğuna önemli atılımları gerçekleştirerek devam ediyor

Mart 2021’de Girne’de açılan Pizza Pizza, denize karşı konumuyla pizza severlerin uğrak noktası olmayı başardı. Lezzet deneyimlerinin yanında restoran konseptinde de önemli yenilikler yapan Pizza Pizza, Lefkoşa’da açılan ikinci şubesi ile de hız kesmeden hizmetlerini sürdürüyor.

Fast Food ile “Casual Dining” yani “rahat yemek” kavramını birleştiren bir konseptle ile Girne ve Lefkoşa restoranlarını yenileyen Pizza Pizza, en popüler lokasyonlarından Girne’de müşterilerini lezzetli menü seçenekleri, hızlı servis, açık ve kapalı yemek yeme alanları, kafe içecek servis alanı, konforlu dinlenme köşeleri, çocuklar için oyun parkı ve eşsiz deniz manzarası ile tam donanımlı bir restoran atmosferinde ağırlıyor.

Pizza Pizza markalaşma sürecinde, alışılagelmiş fastfood restoranlarının dışında restoran içinde üç konsepti bir arada sunan ilk mekanlardan biri olarak kimliğini yansıtıyor; Pizza Restoran, Pizza Cafe, Pizza Park konseptleri.

Pizza Restoran, her oturma alanı farklı gruplara göre dizayn edilmiş şekilde konforu ile öne çıkarken restorana gelemeyen müşteriler için paket servis, web sitesi ve online sipariş hattı üzerinden hizmet sunuyor. Pizza menüsünde 8 çeşit pizza ve 8 çeşit pizza menüsü, 2 combo menü, 4 farklı tavuk menüsü, 3 farklı hamburger menüsü, 7 çeşit atıştırmalık, salata sevenler için ızgara, tenders tavuk ve peynirli olmak üzere 3 farklı çeşitte de salatası var.

Pizza Cafe ise, en kaliteli İtalyan kahvesi ile hazırlanan soğuk –sıcak kahve çeşitleri, lezzetli tatlılar ve fresh içecekler isteyenler için taze meyvelerle hazırlanan Smoothie çeşitleri ile servis veriyor.

Çocuklu aileler için ideal bir oyun alanı sunan Pizza Oyun Parkı, hem kapalı hem de açık alanında çocukların iyi vakit geçirmesini ve eğlenmesini sağlıyor. Deniz manzaralı konumuyla Pizza Pizza Girne Restoranında bulunan oyun alanında birbirinden çeşitli oyuncaklar da var.

Pizza Pizza İşletme Müdürü Bertan Özelcanat, Kuzey Kıbrıs’ta fastfood gıdalar arasında pizzayı en popülerinden biri haline getirdiklerini belirterek, “İlk faaliyete geçtiğimiz yıldan bu yana her zaman en kaliteli şarküteri ürünleri ile hazırlanmış lezzetli pizzalar ve en yüksek müşteri memnuniyetini sunmayı hedefledik. Markalaşma sürecimizde ise önemli atılımlar gerçekleştirdik. Bunlardan ilki restoranlarımızı tamamen yeniledik. Genç yaş gruplarından oluşan pizza severlerin yanı sıra ailelerin de gelebilecekleri konforlu, işlevsel bir mekan ve servis bulabilmeleri için, restoranımızda üç farklı konsepti bir arada sunuyoruz. Restoranımızın deniz manzaralı konumunda ister yemek yemek ister sadece kahve –çay içmek, isterseniz de çocuklarla hoş vakit geçirebilmeniz mümkün. Ayrıca Girne restoranımızda iş toplantılarına ve doğum günlerine ev sahipliği yapıyoruz. 7’den 70’e özel kutlamalar için ideal bir ortam ve hizmet sunuyoruz.

Bir başka atılımımız ise restoranlarımıza gelemeyenler için paket servis ağımızı genişleterek, online web sitemiz üzerinden ve yemeksepeti.com üzerinden kolaylıka sipariş verilmesini sağlamamız oldu.

Bunun yanı sıra, müşteri memnuniyetinde lezzetlerimiz ve deneyimleri bizler için son derece önemli. Bu nedenle menümüz içinde yer alan her ürün için en kaliteli ürünleri kullanıyor, yerel markalarımızı da destekliyoruz. Pizzalarımızda sucuk, sosis, pepperoni, jambon gibi zengin şarküteri ürünleri kullanılıyoruz. Ve her restoranımızda aynı standart ve kalitede hazırlanarak servis edilmeleri için çalışıyoruz.

Son iki yılda aldığımız başarılarla Girne’den sonra Lefkoşa’daki yeni yerimizde restoranımızı da tamamen yeniledik. Özellikle eğitim –öğretim döneminde öğrencilerin en çok tercih ettiği mekanlardan olduk. Önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs genelinde adanın pek çok noktasında da şubeler açmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ayrıca önümüzdeki süreçte önemli bir atılım gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Özelcanat; “ Önceliğimiz Kuzey Kıbrıs olmakla beraber markamızın bilinirliğini, konseptimizi ve lezzetlerimizi yurtiçi ve yurtdışında pazarlamak arzusuyla yerli bir marka olarak franchising sistemini devreye alarak Pizza Pizza’yı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi

HER DAMAK TADINA HİTAP EDEN PİZZALAR

İtalya’nın dünyaca meşhur lezzeti pizzayı yerel tadlarla samimi bir şekilde birleştiren Pizza Pizza, taze domatesleri, mozeralla, sucuk, sosis, pepperoni, jambon, tavuk, nefis pizza sosu ve yumuşacık hamuru ile birleştirerek her damak tadına hitap eden lezzetlerle enfes bir deneyim vadediyor!