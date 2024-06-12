Cyp – Aid – Der sosyal tesis tanıtımını gerçekleştirdi

Yardıma ve Bakıma Muhtaç Kimsesiz Çocuklar Yardımlaşma ve Eğitim Derneği, “Yardımlaşma ve Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri”nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Osman Korkmaz, açılış konuşmasında toplumun sosyal ve ekonomik yönüyle her türlü konuda uzmanlar tarafından farkındalık eğitimlerine yer vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ülkemizde net olmamakla birlikte 400’e yakın otizmli çocuk olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’nin doğu bloğunun otizme ayrılacağını ayrıca aileler içinde bir Mola Evi açma hedefinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise dernek başkanı yönetimini tebrik ederek, “Böylesine bir yapının ortaya çıkmasında plan program ve geçmişin tecrübeleriyle tüm çalışmalar yönetilmelidir” dedi.



