Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı başarıyla icra edildi

Tatbikatın deniz safhası TC ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla Gazimağusa açıklarında gerçekleştirildi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla icra edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla Gazimağusa açıklarında gerçekleştirilen deniz safhası tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Doğu Akdeniz’de, KKTC hava sahası, karasuları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleşen tatbikat, üç farklı senaryoya istinaden icra edildi.

Tatbikatta, karaya düşen bir yolcu uçağındaki yolcu ve mürettebatın kurtarılması, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu denize düşen göçmenlerin kurtarılması, kuru yük gemisinde çıkan yangında gemide bulunanların kurtarılarak yangının söndürülmesi, ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması safhaları başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikatın dün ve bugün icra edilen fiili kısmına, Türkiye Cumhuriyetinden 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 5 helikopter, 2 uçak, 1 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC’den ise, 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 1 arama kurtarma timi iştirak etti.

-Tümamiral Kendir: “Tatbikat başarıyla tamamlandı”

Tatbikat sonunda basın açıklaması yapan Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, ilk olarak vatan uğruna canını veren tüm şehitleri rahmetle andı. Kendir, tatbikatı başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Tatbikatın, karada ve denizde ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, arama kurtarma faaliyetlerine müdahale etme süresini minimuma indirmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edildiğini ifade eden Kendir, üç farklı senaryoya istinaden icra edilen tatbikatı anlattı.

Kendir, tatbikatın, arama kurtarma teşkilatlarının eğitim hedeflerine üst düzeyde katkı sağlanmasının yanı sıra askeri ve sivil arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının koordineli çalışabilmesi, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usullerinin denenmesine olanak sağladığını ifade etti.

Tatbikat ile sorumluluk sahalarında, her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süre ile gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ve KKTC tarafından karşılıklı işbirliği içinde başarı ile icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterildiğini ifade eden Kendir, şöyle devam etti:

“Denizde ve karada, zor durumda olan insanların yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterip insanlara ulaşmak hayati bir zorunluluktur. Sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği tüm görevlerde ‘önce insan’ prensibiyle hareket eden arama kurtarma teşkilatımız, bu zorunluluğun farkındalığıyla gerçekleştirdiği tatbikatlar vesilesiyle arama kurtarma faaliyetlerindeki performansını daha da geliştirmektedir.

7 gün 24 saat esasına göre görev icra eden arama kurtarma unsurlarımızın bugün gerçekleştirdiği bu tatbikat, çevre denizlerimizde meydana gelebilecek olan kazalarda üstleneceği görevin öneminin ve etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğumuzun en net göstergesidir.

İnsan hayatını riske edebilecek her türlü duruma karşı hazırlıklı bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilebilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’yi desteklemeye ve karşılıklı işbirliğini artırmaya tüm gayretleriyle devam edecektir.”

-TC İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam:” Tatbikat özellikle bu coğrafyada deniz güvenliği alanında önemli bir adım”

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam da, Türkiye ile KKTC arama kurtarma teşkilatlarında yer alan sivil ve askeri unsurların bir araya gelerek gerçekleştirdiği, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğini ve dostluğu bir kez daha vurgulayan bu tatbikatın özellikle bu coğrafyada deniz güvenliği alanında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sağlam, iki ülke ortaklığında arama kurtarma operasyonlarında koordinasyon ve birlikte çalışma yeteneklerinin geliştirilmesinin hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu kritik coğrafyada güvenlik, barış ve istikrarı sağlamanın sadece bölge ülkeleri için değil, aynı zamanda tüm dünya için önemli olduğunu belirten Sağlam, sürdürülebilir ve barışçıl bir gelecek inşa etme amacıyla iş birliği yaparak çatışmaları azaltma çabalarına bütün uluslararası toplumdan destek beklediklerini söyledi.

Sağlam, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını ve haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirterek, Türk arama kurtarma bölgesinin önemi ve Türkiye’nin bu bölgedeki haklarının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Tatbikata gözlemci olarak katılan Azerbaycan, Bangladeş ve Moritanya’ya da teşekkür eden Sağlam, insan hayatına verdikleri öneme de işaret etti.

Sağlam, dünya genelinde artan düzensiz göç hareketlerinin, acil durum müdahale yeteneklerini test etme ve geliştirme ihtiyacını daha da önemli hale getirdiğini belirterek, tatbikatın, arama kurtarma teşkilatlarının uyumunu ve etkinliğini artırdığını kaydetti.

Mavi vatanın korunması yanında insan hayatının kurtarılması için de çalıştıklarını ifade eden Sağlam, denizlerde huzurun sağlanması, gemilerin güvenle seyahat etmesi ve her türlü acil duruma hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin, arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Tatbikatın, iki ülke arasındaki arama kurtarma teşkilatlarının uluslararası alanda gösterdiği güçlü performansı ve kabiliyeti bir kez daha kamuoyuna gösterme fırsatı sunduğunu ifade eden Sağlam, tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve diğer yetkililerle askeri ateşteler de takip etti.