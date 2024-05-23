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Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

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Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi toplandı
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Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre bugün saat 13.00’te toplanan Komite gündeminde bulunan, Kalkanlı Yaşam Eviyle İlgili Araştırma raporu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2020 Mli Yılı Harcamalarına İlişkin Denetim Raporu'nu görüştü.
Toplantıya davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.
UBP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Sami Özuslu  da toplantıda yer aldı.
 
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