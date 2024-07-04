banner913
banner932
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
9 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
37 0
 
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
41 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
62 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
36 0
banner1032

Cumhurbaşkanı Vekili Töre, Badminton Federasyonu heyetini kabul etti

banner1020

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Antrenör Nevzad Denerel ve Milli badmintonculardan oluşan heyeti kabul etti.

banner974
Cumhurbaşkanı Vekili Töre, Badminton Federasyonu heyetini kabul etti
banner971
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Töre, Badminton Federasyonunun çalışmalarının ve başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.


Kıbrıslı Türk sporcularının Türkiye milli takımlarına seçilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Töre, “İnşallah bu sportif faaliyetleri bir gün KKTC bayrağı altında yaparsınız” temennisinde bulundu.


-Deniz: “15 sporcumuz ana tabloya kalma başarısı gösterdi”


Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de toplamda 5 sporcunun Türkiye Milli Takımı’nda oynama hakkı elde ettiğini söyledi.


Deniz, 2024 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda 15 sporcunun ana tabloya kalma başarısı gösterdiğini belirtti.


Konuşmaların ardından Töre tarafından sporculara madalya takdimi yapıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.