Hamitköy’de çıkan yangın hasara neden oldu

Hamitköy’de bugün sabah saatlerinde bir apartmanın bahçe kısmında çıkan yangında, bahçedeki bazı eşyalar, apartmanın arka sokağındaki bir ev, bir araba, narenciye ağaçları ve asma zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.15'te, Hamitköy’de Durmuş Bıyıklı Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum kısmındaki bahçede, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, apartmanın arka bahçesindeki ahşap çardak ve içerisinde muhafaza edilen su deposu ile motoru, muhtelif mobilya ve beyaz eşyalar yandı.

Çardağın yanında park halinde bulunan VY 410 plakalı salon aracın sol arka tamponu ve çamurluğunun da ısıdan dolayı eridiği yangında ayrıca, bahse konu apartmanın arka sokağında bulunan bir ikametgahın kapı ile pencere camları çatladı, klima dış ünitesi ve ikametgahın bahçesinde bulunan üç narenciye ve bir asma da yandı.