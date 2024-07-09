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Cumhurbaşkanı Tatar, SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu’nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SANKON (Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu’nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SANKON (Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nu kabul etti
 
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, SANKON’un ziyareti dolayısıyla memnuniyet duyduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin tüm Türk devletlerinin en güneyde açılan bir penceresi olduğunu, bunu Azerbaycan’da katıldığı zirvede de dile getirdiğini kaydetti.  
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyasının da desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki altyapının güçlenmesi için yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaptı. 
 
Milli ve manevi değerleri gençlerle paylaşmak ve iletişim çağında iki ülke arasındaki bağların artması için yürütülen faaliyetlerin devamının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerini tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini ifade etti. 
 
KKTC ile olan ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON’un adayı ziyaret ettiğini belirten SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, KKTC Cumhurbaşkanını ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
 
Cevahiroğlu, KKTC’nin ileride tam bağımsız devlet olarak küresel organizasyonlarda yerini alması temennisini ifade etti.
 
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