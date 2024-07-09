Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Yaşatma Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ahmet Aşır başkanlığındaki Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Derneği yönetimini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmasında, bu yıl Barış Harekâtının 50. yıl dönümü olduğunu belirterek, toplu katliamda şehit edilenleri rahmetle andı.

Şehit yakınlarının acısının ortak bir acı olduğunu, Muratağa-Atlılar-Sandallar’da tarihte az görülen bir zulme ve saldırıya maruz kalındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin şehitler için yapması gerekeni mutlaka yapacağını, Muratağa-Sandallar’ın ardından Atlılar şehitleri için yapılan kazı çalışmaları ve DNA testleri sonrasında her bir şehit için bir kabir yapılması yönünde Kayıp Şahıslar Komitesinin üstün gayretleri ile bu çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Toplu mezarların kazılması için yapılan zahmetli süreci yakından takip ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, teknik uzmanlara konu ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Anıt mezarın gerektiği şekilde yapılmasının takipçisi olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Masumların maruz kaldığı bu katliam, Güney Kıbrıs ve EOKA'cıların utancıdır. Şehitlerimizi asla unutturmayacağız” dedi.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, şehit yakınları olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın izlediği politikaya destek belirterek, görüşlerinin arkasında olduklarını dile getirdi ve Atlılar Şehitliğinin yapılması için projenin ihaleye çıkılması talebini iletti.