“Çocuklarımızın güvenliği için endişeliyiz”

Gazimağusa Hasan Güvenir Caddesi’nde son iki haftada iki kaza meydana geldi. Çocukların yoğun olarak bulunduğu bu bölgede, hız yapan araçların tehlike oluşturduğunu söyleyen bölge sakinleri, acil önlem istedi

Gazimağusa Hasan Güvenir Caddesi, son iki hafta içinde meydana gelen iki trafik kazasıyla gündeme geldi. Bölge sakinleri, cadde üzerindeki hız ihlallerinin artması ve güvenlik endişelerinin büyümesi nedeniyle yetkililerden acil olarak hız kasisi yerleştirilmesini talep ediyor.

Özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu bu bölgede, hız yapan araçların tehlike oluşturduğu ifade ediliyor.

Haber Kıbrıs'a ulaşan bölge sakinleri, "Çocuklarımızın güvenliği için çok endişeliyiz. Bu caddede oyun oynayan, okula gidip gelen çocuklarımız var. Yetkililerin acil olarak önlem alması gerekiyor," dedi.

Bir başka mahalle sakini ise, "İki hafta içinde iki kaza oldu. Bu kazalar, hız sınırına uymayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Hız kasisi gibi basit bir önlem, bu tür kazaları önleyebilir," şeklinde konuştu.

Hasan Güvenir Caddesi sakinleri, yetkililerin bir an önce harekete geçerek hız kasisi ve diğer güvenlik önlemlerini devreye sokmasını bekliyor.

