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Salamis Antik Tiyatro’da Küba esintisi

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Müzik tarihinin efsane grubu Buena Vista Social Club’ın yıldızı, 50 yıllık kariyerinde bir efsane haline gelen, Grammy Ödülü sahibi Eliades Ochoa 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’de coşku dolu, unutulmaz bir konser verdi

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Salamis Antik Tiyatro’da Küba esintisi
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Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor.
24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında önceki akşam Salamis Antik Tiyatro, müzik tarihinin efsane grubu Buena Vista Social Club’ın yıldızı, 50 yıllık kariyerinde bir efsane haline gelen, Grammy Ödülü sahibi Eliades Ochoa konserine ev sahipliği yaptı.
Geleneksel Küba müziğinin önemli bir temsilcisi olan, "Kübalı Johnny Cash" olarak da adlandırılan Eliades Ochoa konserinde Latin müziği ve Küba esintisinin keyfine varıldı.
Latin müziği severler Buena Vista Social Club Starı Eliades Ochoa’nun şarkıları eşliğinde Latin dansları ile muhteşem gruba eşlik ederken, Buena Vista Social Club Starı Eliades Ochoa konseri enerji yükselten ritimleri ile dinleyiciyi hayran bıraktı.
Konser sonunda dünyaca ünlü gruba İspanyolca olarak ‘’hoşgeldiniz, çok güzeldi, teşekkür ederiz’’ diyen Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Eliades Ochoa’ya bir de hediye takdiminde bulundu.
LA CASA DE PAPEL’İN SESİ CECILIA KRULL 11 TEMMUZ’DA OTHELLO KALESİ’NDE
Popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen, 2019 yılında “Hard” isimli single’ının ardından 2020 yılında yayınladığı “Losing My Mind” şarkısıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 11 Temmuz’da Othello Kalesi’nde müzikseverlerle buluşacak.
 
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