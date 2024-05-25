Cevdet Yılmaz'ın KKTC mesaisi yoğun

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye günübirlik ziyarette bulunacak.
KKTC temasları kapsamında bugün Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.
Yapım aşamasında olan tesis ve Güzelyurt Hastanesi hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunacak olan Yılmaz, 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aldığı kararla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kademeli olarak açılmaya başlanan 'Kapalı Maraş' bölgesini ziyaret edecek.
Yılmaz, Gazimağusa'da da vatandaşlarla buluşup KKTC ziyaretini tamamlayacak.
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