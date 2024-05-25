banner913
banner932
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri için başvurular başladı
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri için başvurular başladı
8 0
Meriç ve Türkmenköy’de yangın
Meriç ve Türkmenköy’de yangın
16 0
 
"Başka Aliler ölmesin"
20 0
19 Mayıs’ta rekorlar Atatürk için kırıldı
19 Mayıs’ta rekorlar Atatürk için kırıldı
18 0
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
24 0
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
25 0
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
25 0
banner1032
banner1038

Tatar Sydney’de

banner1020

banner974
Tatar Sydney’de
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin göçlerinin 80’inci yıldönümü nedeniyle kültür ve geleneklerini yaşatmak için düzenledikleri festival ve etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Avustralya’daki temaslarına devam ediyor.
Canberra’daki programını tamamlayan Tatar, Sydney’e geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sydney’e varışında, kalabalık tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Sydney’de yaşayan Kıbrıs Türkleri ve Türk dernek üyeleri tarafından bayrak ve pankartlarla karşılanmaktan gurur duyduğunu belirtti. Tatar, Avustralya’da yaşayan Türklerle bir arada olmaktan ülkeyi ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olarak büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek coşkulu karşılama dolayısıyla teşekkür etti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.